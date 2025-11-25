Alanya Çevre Yolu'nda meydana gelen kaza, ilçede büyük üzüntü yarattı. Yaya olarak yoluna devam eden genç kız, iddiaya göre alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle hızla çarpması sonucu ağır yaralandı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Alanya Ticaret Lisesi Kavşağı'nda yaşanan kazada ağır yaralanan C.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Liseden yeni mezun olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan C. B.'in ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kızın spor salonundan çıkıp evine gitmek üzere yola çıktığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada çarpan araç sürücüsü K.S., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve olayın tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.