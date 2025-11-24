Alanya'nın yüksek kesimlerinde meydana gelen kaza bölge sakinlerini endişelendirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler hem yaralıyı kurtarmak hem de sıkışan sürücünün çıkarılması için yoğun çaba gösterdi.

KAZA TAŞATAN MAHALLESİ'NDE YAŞANDI

Alanya'nın Taşatan Mahallesi Hacıbelli mevkiinde seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü N.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan K.S. kazada ağır yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü N.S.'nin cansız bedenini bulunduğu yerden dikkatli bir çalışmayla çıkardı. Sürücünün cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morguna götürüldü. Öte yandan kazanın kesin nedenini belirlemek için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.