Antalya Muratpaşa'da akşam saatlerinde meydana gelen olay, bölge sakinlerini ve restoran çalışanlarını şaşkına çevirdi. Saldırı sonucu yaralanan vatandaş, kendi aracını kullanarak yardım istedi.

RESTORAN ÖNÜNDE ŞOK SALDIRI

Etiler Mahallesi 839 Sokak'ta meydana gelen olayda, yemek sonrası aracına binen A.H., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bacağından vuruldu. Kanlar içinde araçtan inen saldırı mağduru, restoran çalışanlarından yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A. H.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı, ambulansla en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yerinde 2 fişek ve 3 boş kovan bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Öte yandan, polis ekipleri olayın gerçekleştiği çevrede delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Saldırının nedeni ve şüphelinin yakalanması yönündeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

