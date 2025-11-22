Antalya'nın Serik ilçesinde mezuniyet öncesi fotoğraf çekimine katılan lise son sınıf öğrencileri dönüş yolunda büyük bir kaza yaşadı. Servisten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye otomobilin çarpması ilçede büyük üzüntü yarattı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNERKEN KAZA OLDU

Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, okul yönetiminin planlamasıyla mezuniyet fotoğrafı çekimi için il merkezine götürüldü. Çekimin ardından servise binen öğrenciler, dönüşte Yukarıkocayatak kavşağında araçtan indi. Bu sırada Ş. E. Ö.ve sınıf arkadaşı N. B. yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre O.D.'nin kullandığı otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.E.Ö. trafik levhasına savrulurken, N.B. yolun ortasına düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 17 yaşındaki Ş. E. Ö.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan N. B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.E.Ö.'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Hastanede tedavisi süren N. B.'ün hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Olayın ardından otomobil sürücüsü O.D. gözaltına alınarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

