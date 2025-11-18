Almanya'da yaşayan J. R. J., doktorlarının riskli bulduğu estetik operasyon için Antalya'ya geldi. Vücut gerdirme ve yağ aldırma işleminden kısa süre sonra gelişen kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan J. R. J., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, ölümün ardından hukuki süreç başlattı.

OPERASYON ÖZEL HASTANEDE YAPILDI

J. R. J. 'in 4 Kasım'da Almanya'nın Siegen kentinden Antalya'ya geldiği ve karın, koltuk altı ile kalça bölgeleri için yağ aldırma ve vücut gerdirme talebiyle özel bir hastaneye başvurduğu belirtildi. Operasyonun Plastik ve Estetik Cerrahı Op. Dr. B.Ç. tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Estetik operasyonun ardından yaklaşık bir saat içinde ani kanama görülen J. R. J., acil müdahaleyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda süren 10 günlük tedavinin sonunda, tüm çabalara rağmen yaşamını kaybetti.

ALMANYA'DAKİ DOKTORLAR UYGUN BULMAMIŞTI

Ailesi, J.R. J.'in 2017'de karaciğer nakli geçirdiğini ve bu nedenle Almanya'daki doktorların operasyonu uygun bulmadığını ifade etti. Buna rağmen Türkiye'de ameliyatı kabul eden bir klinik bulduğu ve işlemi burada yaptırdığı belirtildi. Cenazenin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Antalya'ya gelen aile bireyleri, nakil geçmişi bilindiği halde operasyonun yapılmasına tepki göstererek hastane ve doktor hakkında şikâyette bulundu. J. R. J.'in ablası, kardeşinin geride 12 yaşında bir çocuk bıraktığını söyleyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi. Öte yandan aile, avukatları aracılığıyla hukuki süreci başlattı ve tüm sürecin detaylı bir şekilde incelenmesini talep etti.

KAYNAK: İHA