Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü S.K., 38 BK 235 plakalı araçla uyarıya rağmen kaçmaya başlayınca ekipler harekete geçti.

POLİS KOVALAMACASI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Kısa sürede başlayan kovalamaca Arıçay Sokak'a kadar sürdü. Polis ekipleri aracı burada kıstırdı. Ancak sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı aracın Antalya'nın Kepez ilçesinden çalındığı tespit edildi. Trafik ekipleri, S.K.'ya 'ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 18 bin 678 lira idari para cezası uyguladı.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çalıntı olduğu belirlenen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, polis ekipleri çalıntı araçla ilgili bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: İHA