Alanya’da sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası gelen yağış, özellikle trafiğin yoğun olduğu D400 karayolu üzerinde tehlikeli anlara neden oldu.

HAVAALANI KAVŞAĞINDA TEHLİKELİ ANLAR

Yağışın en etkili olduğu bölge, Alanya ile Gazipaşa’yı birbirine bağlayan D400 karayolu üzerindeki Gazipaşa Havalimanı Kavşağı oldu. Kayganlaşan zeminde araçlar kayma tehlikesi yaşarken, sürücüler direksiyon hâkimiyetini sağlamakta güçlük çekti. Bazı sürücüler, kavşak çevresinde biriken yağmur suyunun yolu adeta buz pistine çevirdiğini belirtti. Vatandaşlar, “Yol bir anda cam gibi oldu. Fren mesafesi uzadı, araçlar kaymaya başladı” sözleriyle yaşanan tehlikeyi anlattı.

TRAFİK EKİPLERİNDEN UYARI

Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yetkililer, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

Takip mesafesini artırın: Yağışlı havalarda durma mesafesi uzar, bu nedenle araçlar arası mesafe en az iki katına çıkarılmalı.

Hızınızı düşürün: Kaygan zemin nedeniyle yol tutuşu azalır, yüksek hız kontrol kaybına yol açabilir.

Ani manevralardan kaçının: Sert fren ve direksiyon hareketleri kazaya neden olabilir.

TRAFİKTE YOĞUNLUK ARTTI

Yağışla birlikte şehir merkezinde ve ana arterlerde trafik akışında zaman zaman durma noktasına gelen yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar, özellikle işe gidiş saatlerinde yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Öte yandan, Gazipaşa Havalimanı Kavşağı başta olmak üzere bölgede henüz ciddi bir kaza yaşanmamış olması sevindirici bulundu. Ancak yağışın devam etmesi nedeniyle sürücülerin tedbiri elden bırakmaması istendi.