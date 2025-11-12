Alanya’da meydana gelen iş kazasında bir inşaat işçisi iskeleden düşerek yaralandı. Olay, Konaklı Mahallesi’nde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan O.Y. (42), iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı işçiyi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan O.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.