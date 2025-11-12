Alanya’da uy*şturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, zehir tacirlerinin adreslerini tespit ederek harekete geçti.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA UYUŞTURUCU YAĞMURU

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, piyasa sürülmek üzere hazırlanan yüksek miktarda uy*şturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, 453 adet sent*tik hap, bir miktar met*mfetamin, kubar es*ar ve bir adet uy*şturucu kullanma aparatı (payp) bulundu. Ele geçirilen maddeler, imha edilmek üzere emniyet birimlerine teslim edilirken, olayla ilgili şüpheliler hakkında “Uy*şturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli tahkikat başlatıldı.

KARARLILIK MESAJI

Yetkililer, Alanya genelinde uy*şturucu ticareti yapanlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. Toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine karşı güvenlik güçlerinin sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan, Alanya’da gençleri hedef alan uy*şturucu satışlarını engellemeye yönelik benzer operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.