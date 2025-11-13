Alanya’da meydana gelen motosiklet kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Alanya Gençlik Merkezi yakınlarında 2 gencin kullandığı motosikletler henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sırasında motosikletlerden biri çarpışmanın etkisiyle diğerinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Diğer sürücünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.