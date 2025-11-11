Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kadının evinde hareketsiz halde bulundu. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden N. T.'nun ölümü, rutin bir ihbarla gün yüzüne çıktı. Olay, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle aydınlatılırken, ölüm nedeninin netleşmesi için adli süreç başlatıldı.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRDİ

Bir süredir kendisinden haber alınamayan N.T. için ailesi endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde N.T.’nu salonda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi Yaklaşık 7 yıldır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen N. T.’nun cansız bedeni, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan jandarma, olayla ilgili inceleme başlatarak ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmayı sürdürüyor.