Alanya Avsallar Mahallesi’nde 22 yaşındaki B.D. bunalıma girerek bileklerini kesti. Ailesinin son anda fark ettiği genç hastaneye kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

OLAY AVSALLAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELDİ

Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde yaşanan olay, 22 yaşındaki B.D. isimli genç, iddiaya göre girdiği bunalım sonucu bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Evde bulunan aile bireyleri, gencin kanlar içinde olduğunu fark edince hemen yardım çağırdı. Ailesinin müdahalesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.D.’ye ilk müdahaleyi yaparak genci Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.