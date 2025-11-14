Alanya’yı sarsan olayın ardından polis ekipleri hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. 11 Kasım akşamı yürüyüş yapan kadına yapılan fiziksel saldırının faili kısa süre içinde tespit edilerek yakalandı. Kadın, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce yumrukla saldırıya uğradı, ardından elindeki bıçakla tehdit edildi. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı ve kayıplara karıştı.

POLİS ZANLIYI YAKALADI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucunda A.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Emniyet yetkilileri olayın aydınlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Öte yandan, kadının sağlık durumu ve olayın ayrıntılarıyla ilgili soruşturma sürüyor.