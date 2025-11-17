Alanya'da büyük yankı uyandıran davada, çalındığını iddia ettiği para nedeniyle 2 kişiyi aracıyla takip edip öldüren Ukrayna uyruklu D. C. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sanığın yargılandığı duruşmalarda olayın gelişim süreci ve deliller detaylı şekilde incelendi. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması kısa sürdü. Mahkeme, D.C.'ın 36 bin Euro'nun çalındığı iddiasıyla 2 kişiyi kasten öldürdüğü yönündeki değerlendirmesini karara yansıttı. Duruşmanın yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanması dikkat çekti.

ÖNCE MÜEBBET, SONRA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanığa iki kez müebbet hapis cezası verdi. Ardından olayın, D.C.'ın parasının çalınması üzerine geliştiği, sanığın panik ve öfke içerisinde hareket ettiği yönündeki değerlendirmeyle haksız tahrik indirimi uygulandı. Ceza, her bir maktul için 12 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 25 yıla düşürüldü.

GÖZCÜLÜK YAPAN SANIK DA CEZA ALDI

Olay sırasında gözcülük yaptığı tespit edilen diğer sanık da mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Bu karar, dosyada yer alan deliller ve sanığın olay anındaki rolü doğrultusunda verildi. Öte yandan, karar sonrası mağdur yakınlarının duruşma salonundaki bekleyişi dikkat çekerken davayla ilgili süreçte temyiz hakkının açık olduğu belirtildi.