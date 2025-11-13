İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonlarında önemli bir başarıya imza atıldı. Antalya dahil 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle 14 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 64 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR 23 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlara 23 ilin emniyet ekipleri katıldı. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

SAHTE SİTELERLE GÜVEN KAZANIP VATANDAŞLARI KANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak vatandaşların güvenini kazandıkları belirlendi. Ardından kurdukları sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle 14 vatandaşın mağdur edildiği açıklandı. Emniyet ekiplerinin teknik incelemeleri sonucunda şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL tutarında işlem hacmi bulundu. Elde edilen rakam, dolandırıcılık ağının mali büyüklüğünü gözler önüne serdi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 39 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, yasa dışı yollara başvuranların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

