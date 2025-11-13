Alanya’da yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, evinin havuzunda ölü bulundu. Olay, Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T. P. isimli kadın, sabah saatlerinde havuzda hareketsiz halde bulundu. T. P.’yı suyun içinde hareketsiz halde gören kızı, büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.P.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan savcı ve jandarma incelemesinin ardından kadının cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı bildirildi.