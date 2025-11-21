Manavgat'ın Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SOKAK KAVŞAĞINDA ÇARPMA

T. Ç.'nin kullandığı 07 ALB 344 plakalı otomobil, 6040. Sokağa dönüş yaptığı sırada İ. T.'nin kullandığı 07 ALY 363 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

EHLIYETSIZ SÜRÜCÜYE BÜYÜK CEZA

Trafik ekiplerinin incelemesi sonucu otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenerek, T. Ç.'ye 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor ve kazanın detayları incelemelerle netleşiyor.

