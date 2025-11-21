Alanya’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan gece denetimlerinde mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan bir araç sürücüsü tespit edildi. Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde denetim noktası oluşturarak trafik akışını kontrol altına aldı.

GECE UYGULAMASINDA USULSÜZ ÇAKAR TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında ekiplerin dikkatini çeken bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede, sürücünün ışıklı ve sesli uyarı sistemi olan çakar lambaları mevzuata aykırı şekilde kullandığı belirlendi. Yapılan tespitin ardından sürücüye ilgili maddeler doğrultusunda cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Yetkililer, çakar kullanımının yalnızca belirli acil müdahale araçlarına izin verilen bir uygulama olduğunu hatırlattı. Trafik güvenliğini riske atan bu tür ihlallerin tespitinde cezaların tavizsiz uygulanacağı vurgulandı. Kaymakamlık ayrıca vatandaşlara, trafiği tehlikeye düşürebilecek donanımlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Öte yandan ekiplerin kent genelinde benzer denetimleri sürdüreceği, özellikle gece saatlerinde trafik düzenini bozacak ihlallere yönelik kontrollerin artırılacağı bildirildi.