Turizm kenti Alanya'da hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlara açık hava imkânı sunarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İlçede hafta sonu etkili olacak yazdan kalma havanın ardından pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

HAFTA SONU GÜNEŞLİ HAVADA GEÇECEK

Hafta sonu için yayınlanan tahmin raporlarına göre, Cumartesi günü sıcaklık en yüksek 29 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu ve güneşli geçmesi beklenen günün ardından Pazar günü 28 derecelik sıcaklıkla benzer bir hava öngörülüyor. Nem oranının yüzde 35 ile 59 arasında değişmesi, rüzgarın ise hafif esmesi sayesinde ilçe sakinlerine sahilde vakit geçirme imkânı tanıyacak. Hafta sonunda etkili olan sıcak hava, pazartesi günü ani bir değişimle yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Yağışla birlikte sıcaklık 29 dereceden 22 dereceye düşecek. Nem oranının yüzde 89'a kadar çıkması beklenirken, uzmanlar vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmasını öneriyor.

HAFTA ORTASINDA HAFİF YAĞIŞ GEÇİŞLERİ

Pazartesi gününün ardından Salı günü yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın parçalı bulutlu seyretmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 16 ila 23 derece arasında değişmesi beklenirken, Çarşamba günü hafif yağış geçişleri görülebileceği bildiriliyor. Sıcaklığın 22 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yetkililer, özellikle pazartesi günü beklenen ani hava değişimi ve yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini hatırlatıyor.