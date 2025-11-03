Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, hafta başından itibaren Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin raporuna göre salı günü Trakya ve Marmara’nın batısında yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer sağanaklar görülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Çarşamba günü Adana, İzmir, Balıkesir, Bursa, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Sakarya başta olmak üzere 20’den fazla ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ANTALYA’DA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Meteoroloji verilerine göre yağışlar perşembe günü iç ve batı kesimlere yayılacak. Antalya ile birlikte Yalova, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Samsun, Tokat, Çorum, Karaman ve Niğde’nin de aralarında bulunduğu 30’a yakın kentte yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşeceği, özellikle iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde soğuk havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşleri ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülere tedbirli olmaları hatırlatıldı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahminlerin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini bildirdi.