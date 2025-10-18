Meteoroloji'nin son verilerine göre, ilçede Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanırken, vatandaşlar ani değişime karşı uyarıldı. Bu dönüşüm, tatilcilerden ilçe sakinlerine kadar herkesin planlarını etkileyecek.

YAĞIŞLI HAVA PAZARTESİDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Gök gürültülü sağanak yağışların habercisi ise 20 Ekim Pazartesi günü kendini gösterecek. Gökyüzünü kaplayan bulutlarla birlikte sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak olsa da bu geçici yükselişin ardından hava hızla değişecek. Asıl hava değişimi 21 Ekim Salı günü yaşanacak. İlçede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Aynı gün en yüksek sıcaklık 26 dereceye düşerken, rüzgarın güney yönlerden esmesi ve zaman zaman hızını artırması bekleniyor.

YAĞIŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SÜRECEK

22 Ekim Çarşamba günü de yağışların sürmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde 19 dereceye kadar gerileyecek. Yetkililer, ani hava değişimi ve yer yer kuvvetli olabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, planlama yapacak olanların hava koşullarını yakından takip etmesi ve olası ani değişimlere karşı hazırlıklı olması öneriliyor.