Antalya’nın turistik ilçesi Alanya, yeni haftaya gök gürültülü sağanak yağışlarla merhaba diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ilçede Pazartesi’den Perşembe gününe kadar yer yer etkili olacak sağanak yağışlar bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani bastırabilecek yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırırken, dışarı çıkacakların şemsiye bulundurmasını öneriyor. Hafta sonuna doğru ise hava açılıyor ve güneşli günler Alanya’yı bekliyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK

Hafta boyunca hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 27 ile 32 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarının ise 15 ila 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek.

HAFTA SONUNA DOĞRU HAVA AÇILIYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Cuma gününden itibaren Alanya’da hava sistemleri değişiyor ve yağışlar yerini açık ve güneşli bir havaya bırakıyor. Cumartesi ve Pazar günleri boyunca güneşli ve sıcak bir hava öngörülüyor. Pazar günü termometrelerin 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI

Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için uzmanlardan bir uyarı da sıcak hava konusunda geldi. Özellikle güneşin etkili olacağı öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların bol sıvı tüketmesi ve doğrudan güneşe maruz kalmamaları öneriliyor.