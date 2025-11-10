Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya'da yeni haftanın yağışlı geçeceğini açıkladı. Pazartesi günü parçalı bulutlu olacak ilçede, Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak ve hafta sonuna kadar devam edecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI:

Salı (11 Kasım): Gök gürültülü sağanak, 19°C / 24°C

Çarşamba (12 Kasım): Şiddetli yağış, 18°C / 23°C

Perşembe-Cuma (13-14 Kasım): Devam eden sağanak, 16°C / 21°C

Hafta boyunca rüzgarın güneybatı yönünden 7-12 km/sa hızla esmesi bekleniyor; özellikle Perşembe ve Cuma günleri zaman zaman etkisini artırabilir.

YETKİLİLERDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış nedeniyle ani su baskınları, yerel sel ve kıyı kesimlerde rüzgar artışı riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.Alanya'da önümüzdeki dört gün boyunca yağmurun durmayacağı, nem oranının %90'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor.