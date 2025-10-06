Alanya'nın güneşli ve sıcak günleri yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Meteoroloji yetkilileri, Salı gününden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların üç gün boyunca etkili olacağını, sıcaklıkların ise 10 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapılırken, hafta sonuna doğru havanın parçalı bulutlu bir seyre döneceği belirtildi.

YENİ HAFTA SERİN BAŞLAYACAK

Bugün en yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçülürken, hava parçalı bulutluydu. Ancak Salı günüyle birlikte sıcaklık 24-25 dereceye gerileyecek ve nem oranı artacak. Rüzgârın saatte yaklaşık 23 km hızla güneybatı yönünden esmesi bekleniyor. Salı ve Çarşamba günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkacak; özellikle Çarşamba günü sıcaklığın 18 derece civarına kadar düşeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VE SERİN HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Perşembe günü de yağış beklentisi sürerken, sıcaklık 21-22 derece dolaylarına inecek. En düşük sıcaklıklar sabaha karşı 11-13 derece arasında olacak. Hafta sonuna doğru, Cuma günüyle birlikte yağışlı hava etkisini kaybedip hava parçalı bulutlu bir görünüme dönecek. Ancak sabah saatlerinde soğuk hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Salı ve Çarşamba günlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Ani sel, su baskınları ve trafik kazalarına karşı tedbirli davranılması öneriliyor. Yağışlı havada su geçirmez kıyafetler, kaymaz ayakkabılar ve şemsiye bulundurulması tavsiye ediliyor.