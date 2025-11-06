Antalya, son günlerdeki ılık pastırma yazına veda ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent, birkaç gün içinde serin ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ani düşüşü, vatandaşları mevsimsel geçişe hazırlıksız yakalayabilir.

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Yağışların gece saatlerinden itibaren başlaması, cuma günü ise il genelinde aralıklarla etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde yağışın zaman zaman şiddetleneceği bildirildi.

SICAKLIKLAR 20 DERECEYE DÜŞECEK

Uzmanlara göre kentte hava sıcaklıkları cuma günü itibarıyla 6-7 derece azalacak. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 20-21 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pastırma yazının etkisiyle bugün 26 dereceyi gören termometreler, cuma günü önemli ölçüde düşecek.

HAFTA SONU GÜNEŞ GERİ DÖNECEK

Cumartesi günü yağışın kenti terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi bekleniyor. Güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 derece bandına çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, Meteoroloji vatandaşları ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, yağış sırasında sürücülerin görüş mesafesine ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı tedbirli olmalarını istedi.