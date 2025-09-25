Alanya'da hafta içi güneşli havanın etkili olduğu kentte sıcaklıklar Perşembe günü 34 dereceye kadar yükselirken, Cuma ve Cumartesi günleri termometrelerin 31-32 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Asıl hava değişikliği ise Pazar günü başlayacak. Yapılan tahminlere göre, kent genelinde Pazar ve Pazartesi günleri gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Uzmanlar, hafta sonu planı yapan vatandaşları ve tatilcileri özellikle Pazar günü başlayacak sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, dolayısıyla açık alanlarda zaman geçirecek olanların dikkatli davranması gerektiği bildirildi.