Türkiye, yeni haftaya az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar görülse de, ülkenin büyük bölümünde güneşli bir sonbahar havası etkili olacak. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle açık alanlarda hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Yağış beklenmeyen yurt genelinde, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek.

AKDENİZ VE EGE’DE YAZ HAVASI GERİ DÖNÜYOR

Batı ve güney bölgelerinde sıcaklık artışı dikkat çekiyor. Akdeniz Bölgesi’nde Adana, 37 dereceyle günün en yüksek sıcaklığına ulaşırken, Hatay’da 35, Antalya ve Burdur’da ise 32 derece ölçülecek. Ege Bölgesi’nde de benzer bir tablo söz konusu; Manisa ve Denizli’de sıcaklıklar 35 dereceye ulaşırken, İzmir’de 31 derecelik güneşli bir hava tatilcileri bekliyor. Bu bölgelerde “Pastırma Yazı” olarak bilinen sıcak ve güneşli günler, sonbaharın serin havasına kısa bir mola verecek.

MARMARA VE İÇ ANADOLU’DA ILIMAN BİR GÜN

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. İstanbul’da sıcaklık 27 derece civarında seyrederken, Bursa’da 28, Çanakkale’de 30 ve Kırklareli’de 29 derece ölçülecek. İç Anadolu’da da hava koşulları benzer bir seyir izleyecek. Başkent Ankara ve Konya’da sıcaklıklar 28 derece olurken, Eskişehir 30, Çankırı ise 29 dereceyi görecek. Bölgede yağış beklenmezken, güneşli hava günlük yaşamı kolaylaştıracak.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA SERİNLİK HÂKİM

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sonbaharın serin yüzü kendini hissettirecek. Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, kıyı şeridinde sıcaklıklar daha ılıman olacak. Trabzon’da 23, Samsun ve Rize’de 25, Sinop’ta ise 26 derece ölçülecek. Doğu Anadolu’da ise Kars 18, Van 20 ve Erzurum 21 dereceyle günün en serin şehirleri olacak. Bu bölgelerde de yağış öngörülmüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır’da 30, Gaziantep’te 32 ve Mardin’de 28 derecelik sıcaklıklarla güneşli bir gün yaşanacak.