Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi sabahından itibaren Antalya ve Alanya dahil 44 ilde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamaları gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Alanya ve Antalya için turuncu kodlu alarm verilirken, yetkililer hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.,

BALKANLAR'DAN GELEN YAĞIŞLI HAVA TÜM YURDU ETKİLEYECEK

Meteoroloji uzmanlarına göre, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası pazartesi sabahı Türkiye sınırlarından giriş yapacak. Edirne’den Ardahan’a kadar uzanan yaklaşık 1347 kilometrelik geniş bir hatta etkili olması beklenen sistem, yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlara neden olacak. Hazırlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ALANYA VE ANTALYA’DA YAĞIŞ ALARMI

MGM, Alanya ve Antalya özelinde yaptığı açıklamada pazartesi sabahından itibaren bölge genelinde şiddetli sağanakların etkili olacağını duyurdu. Yağışların zaman zaman kuvvetleneceği ve aralıklarla hafta boyunca devam edebileceği kaydedildi. Yetkililer, özellikle turizm bölgelerinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler için “hava durumunu anlık takip edin” uyarısında bulundu. Alt yapı sorunları olan bölgelerde su baskını riski bulunduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA ACİL UYARI

Meteoroloji, ani ve yerel kuvvetli sağanakların; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları ve meteoroloji raporlarını takip etmeleri istendi.