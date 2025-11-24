Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde anneannesi H. Ç. ve teyzesi F. K.'ı diri diri yakarak öldüren O. Al.hakkında karar çıktı. Cinayetle ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verildi.

OLAY APARTMAN DAİRESİNDE YAŞANDI

Olay, Güvenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. O. A., yanında getirdiği 5 litrelik benzin bidonuyla anneannesi H. Ç.'nın yaşadığı daireye giderek tartışmaya başladı. Üst katta oturan teyzesi F. K. ise sesleri duyunca KADES uygulaması üzerinden yardım talep etti ve daireye indi. Tartışmanın büyümesi üzerine O. A., anneannesi ve teyzesinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kapıyı kapatarak daireden çıkan O. A.'ın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü ve iki kadının cansız bedenine ulaştı. Dumandan etkilenen O. A. ise hastanede tedavi altına alındı.

SANIĞIN İFADESİ: 'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Tedavisinin ardından gözaltına alınan O. A., polise verdiği ifadede, 'Teyzemden alacağım vardı. Tartıştık. Üzerlerine benzini döküp ateşe verdim' sözleriyle suçu itiraf etti. Sanık, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Adli Tıp Kurumu'nun raporu okundu. Raporda O. A.'ın akli dengesinin yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı, sanığın iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

Son savunmasını yapan sanık, 'Öldürme düşüncem olmadı, suçsuzum' diyerek beraat istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın savunmasını reddederek 'kadına karşı yakarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Öte yandan karar, Antalya'da 2 kadının vahşice öldürüldüğü olayın ardından kamuoyunda en ağır cezaların uygulanması yönündeki beklentiyi karşılayan bir karar olarak değerlendirildi.