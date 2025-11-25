Türkiye genelinde su birim fiyatlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, büyükşehirlerdeki tarife farkları dikkat çekti. Ülke genelinde en pahalı suyu kullanan şehirlerin başında İzmir gelirken, listede Tekirdağ, Balıkesir, Muğla ve Aydın gibi kentler de yer aldı. Antalya ise yüksek su tarifesiyle üst sıralara yerleşerek tartışmaların odağı oldu.

ANTALYA'DA SU FİYATI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'da su fiyatlarının uzun süredir tartışma konusu olduğu belirtiliyor. Yaz aylarında nüfusun neredeyse iki katına çıkması, artan tüketim ve tarife politikaları maliyetleri yükseltiyor. Hem yerel halk hem de esnaf, su faturalarının son dönemlerde belirgin şekilde arttığını ifade ediyor. Kentte oteller, restoranlar ve tarım işletmeleri yüksek su ücretlerinden doğrudan etkileniyor. Su kullanımının yoğun olduğu turizm sezonunda faturaların ciddi oranda yükselmesi işletmelerin maliyet yükünü artırıyor. Vatandaşlar ise artan su bedellerinin aylık bütçelerde baskı yarattığını dile getiriyor.

SU YÖNETİMİ KRİTİK HALE GELDİ

Uzmanlar, Antalya gibi turizm ve tarımın merkezi olan bir şehirde su yönetiminin stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Su kullanımının dengelenmesi, tasarruf politikalarının geliştirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanmaması durumunda hem ekonominin hem de günlük yaşamın daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor. Öte yandan, farklı büyükşehirlerde uygulanan tarife politikaları arasındaki uyumsuzluğun, su fiyatlarındaki büyük farkların temel nedenlerinden biri olduğu ifade ediliyor.