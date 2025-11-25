Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahillerden iş makineleriyle çalınan plaj kumlarına karşı jandarma ekipleri sıkı önlem aldı. Gelen ihbarlar üzerine düzenlenen operasyonlarla çalınan kumlar tespit edilerek doğal alanına geri döndürüldü.

KUMLAR 3 AYRI NOKTADA BULUNDU

Jandarma, Mendirek mevkiinde yapılan operasyonda kum yüklediği belirlenen iş makineleri ve kamyonlara el koydu. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Gözaltındaki şüphelilerden S. İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHİLLER HEM HAVADAN HEM KARADAN DENETLENİYOR

Kum hırsızlığı ihbarlarının artması üzerine jandarma ekipleri sahilleri dron ile izliyor ve fotokapanlarla giriş-çıkışları kontrol altında tutuyor. Ulualan-Boğaz hattında özellikle çamlık alanlarda önlemler artırıldı. Çalınan kumlar 3 ayrı noktada depolandığı tespit edilerek, kamyonlarla alındıkları Ulualan sahiline geri döküldü. Böylece bölgenin doğal yapısının korunması için önemli bir adım atılmış oldu. Öte yandan, yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve sahil hırsızlığına karşı önlemlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

