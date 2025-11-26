AEDAŞ, kent genelinde yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Antalya merkez ve çevre ilçelerde geniş alanları kapsayacak kesintiler için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

KENT GENELİNDE PLANLI KESİNTİ

Dağıtım şirketi tarafından yapılan bilgilendirmede, Akseki, Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Serik ve Muratpaşa'da enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi. Çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği gereği belirli bölgelerde zorunlu olarak uygulanacağı aktarıldı. Kesintiden etkilenecek bölgeler mahalle ve sokak bazında duyuruldu. Bazı ilçelerde bakım çalışmaları yapılırken, bazı bölgelerde ise yatırım amaçlı kesintiler gerçekleştirilecek. Kesinti sürelerinin, çalışma alanına göre değişiklik göstereceği açıklandı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

AEDAŞ, kesinti süresince zarar oluşmaması için elektrikli cihazların kapalı tutulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilgili bölgelerde enerji akışının yeniden sağlanacağı belirtildi. Öte yandan, planlı kesinti programının şirket tarafından düzenli aralıklarla güncellendiği ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sürdüğü ifade edildi.