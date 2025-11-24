Serik'te domates üreticilerini ziyaret eden CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin ayakta kalmasının zorlaştığını vurguladı. Kaya, üretim maliyetlerini tek tek hesaplayarak kamuoyuyla paylaştı.

DOMATES ÜRETİMİNİN GERÇEK MALİYETİ

Kaya, bir dönüm serada domates üretiminin maliyet kalemlerini şöyle sıraladı:

Toprağı sürme için mazot: 1.000 TL

Ekim öncesi ilaç ve plastik örtü: 14.500 TL

Aşısız fide (3.000 adet × 19 TL): 57.000 TL

Bambus arısı: 3.000 TL

Gübre ve ilaç: 20.000 TL

İşçilik (30 yevmiye): 45.000 TL

Sulama, elektrik ve nakliye: 10.000 TL

Toplam maliyetin 150.500 lirayı bulduğunu belirten Kaya, bir dönümden ortalama 7 ton ürün alındığını ve ton başı maliyetin 21.500 TL, kilo başı maliyetin yaklaşık 21 TL olduğunu ifade etti. Ancak Kaya, kira, sera sigortası, araç-traktör sigortası ve hal komisyonu gibi önemli kalemler eklenince kilo başına maliyetin 26-27 TL'den aşağı düşmediğini söyledi.

ÇİFTÇİ ZARARINA ÜRETİYOR

Kaya, mevcut piyasa fiyatlarının üreticiyi zarara ittiğini belirterek şunları söyledi:

'Çiftçi domatesini 20 liraya satsa ne olur? 25 liraya satsa ne olur? Çiftçimiz bugün zararına üretim yapıyor. Bu şartlarda ayakta kalma ihtimali yok.'

HÜKÜMETE AÇIK ÇAĞRI

Çiftçilerin tek isteğinin ürünlerine pazar bulunması olduğunu vurgulayan Kaya, ayrıca Ukrayna krizinin çözülmesinin önemine dikkat çekti: 'Çiftçimizin tek isteği var: Ürününe bir an önce pazar bulun. Ve Ukrayna krizini bir an önce çözün.' Öte yandan, uzmanlar da artan girdi maliyetleri ve küresel krizlerin üreticiyi ciddi şekilde etkilediğini belirterek, pazar ve destek mekanizmalarının acilen güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.