CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Manavgat'ta uzun süredir devam eden yeni devlet hastanesi inşaatındaki ciddi gecikmeye dikkat çekti. Temeli atıldığı üzerinden üç yıl geçmesine rağmen inşaatta ilerleme çok düşük seviyede kaldı. Bu gecikmenin, ilçedeki sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtığını söyledi.

SORUNLAR VE MEVCUT DURUM



Manavgat ilçesinin nüfusu, 2023 ADNKS verilerine göre yaklaşık 258 bin kişi. Kaya, mevcut devlet hastanesinin birçok branşta yetersiz olduğunu; cildiye gibi kritik bölümlerde randevu almakta zorluk yaşandığını, yoğun bakım ve acil servis kapasitesinin yetersiz kaldığını; acil anjiyo yapılamadığını ve kalp damar cerrahisi hizmeti sunulmadığını söyledi. Bu nedenle birçok vatandaşın özel hastanelere yönelmek zorunda kaldığını aktardı.

YENİ HASTANE İNŞAATINDA GELİŞME YOK



Milletvekili Kaya'nın verdiği bilgiye göre, üç yıl önce temeli atılan yeni hastane projesinde sadece %10'luk fiziki ilerleme sağlandı. Bu hızla hastanenin önümüzdeki 2-3 yılda tamamlanmasının mümkün görünmediğini belirtti.

SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ TALEPLERİ



Kaya, bu süreçte ilçe halkının mağduriyet yaşamaması için Sağlık Bakanlığı'na dört acil talepte bulundu:

Kalp damar cerrahisi ve anjiyo ünitesinin kurulması,

Eksik branşlar ve hekim kadrolarının tamamlanması,

Onkoloji merkezinin açılması,

Tam teşekküllü yenidoğan yoğun bakım ünitesinin faaliyete geçirilmesi.

MANAVGAT'IN DURUMU VE İHTİYAÇLAR



Antalya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Manavgat, hem kalıcı nüfus hem de yaz aylarında artan geçici nüfus nedeniyle önemli bir yerleşim alanı. Ancak mevcut sağlık altyapısı, artan nüfus ve ihtiyaçları karşılamaktan uzak gözüküyor. Yeni hastane inşaatındaki yavaş ilerleme, bölgedeki sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamalara çözüm getirmiyor.

Öte yandan, ilçe halkının sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için hem mevcut hastanenin güçlendirilmesi hem de yeni hastane inşaatının hızlandırılması gereği ortaya konuluyor.