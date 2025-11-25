Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde pazar günü yürüyüşe çıkan F. K. (27) ve M. B. (27), Sivridağ ve Çalbalı mevkiinde yönlerini kaybederek yardım çağrısında bulundu. Sarp ve kayalık arazide kaybolduklarını belirten gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplerden destek istedi.

DİKKATLE PLANLANAN ARAMA OPERASYONU

İhbarın ardından Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Gençlerin son konum ve tarifleri doğrultusunda dron destekli arama başlatıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler, gece boyunca operasyonu aralıksız sürdürdü.

15 SAAT SONRA SAĞ SALİM BULUNDULAR

Arama çalışmalarının 15. saatinde, Pazartesi akşamı F. K. ve M. B., sarp kayalık bir alanda sağ olarak bulundu. JAK ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşınan gençler, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ve ardından jandarmaya teslim edildi. Öte yandan, gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailelerine kavuştuğu bildirildi. Yetkililer, doğa yürüyüşlerinde yön kaybı riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

