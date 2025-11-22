Antalya'da gerçekleştirilen TESKOMB Başkanlar Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli kredilerde kapsamlı bir düzenlemeye gidildiğini belirtti. Yeni yıl itibarıyla sübvansiyonlu kredilerde faiz oranlarının düşürüleceğini ve kredi limitlerinde güncelleme yapılacağını ifade etti.

ESNAF FİNANSMANA ERİŞİMDE ZORLANIYOR



Bakan Bolat, toplantıda yaptığı açıklamada esnafın finansmana ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, sübvansiyonlu kredilerde faiz oranlarının yüzde 50'den yüzde 25'e kadar indirileceğini söyledi. Bu çalışmanın kısa sürede uygulamaya alınacağını kaydeden Bolat, yılın 10,5 aylık döneminde esnaf kredilerinin 148 milyar liraya ulaştığını ve bunun geçen yıla göre yüzde 46 artış anlamına geldiğini dile getirdi.

31 ARALIK'A KADAR İŞLEME ALINACAK



Ticari araç alımlarında kredi limitinin 2,5 milyon liraya çıkarıldığını hatırlatan Bolat, aynı limitin makine alımları için de geçerli olacağını belirtti. Halkbank'ın bekleyen tüm kredi dosyalarını 31 Aralık'a kadar işleme alacağını açıklayan Bolat, yıl başında yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 30 faturalandırma zorunluluğunun da bir yıl ertelendiğini söyledi.

YOĞUN TALEP ALANI KREDİLER



Bölgede esnafın finansman taleplerinin yoğun olduğuna dikkat çeken Bolat, Antalya genelinde uygulanacak düzenlemelerin Alanya'daki esnaf için de önemli bir destek oluşturacağını ifade etti. Alanya'nın ticaret ve turizm hareketliliği nedeniyle kredi limitleri ve faiz indirimlerinin bölgede çarpan etkisi yaratacağı belirtildi.

Öte yandan, yeni düzenlemelerin uygulama takvimine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.