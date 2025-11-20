İstanbul Avrupa yakasında motorin litre fiyatı 57,63 TL, benzin litre fiyatı 54,89 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu yakasında ise motorin 57,49 TL, benzin 54,73 TL olarak kaydedildi. Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları sırasıyla 58,65 TL ve 58,99 TL olarak ölçüldü. LPG fiyatları ise şehirler arasında 27 ila 56 TL arasında değişiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Öte yandan, uzmanlar petrol ve dövizdeki dalgalanmaların fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.