Memurlar ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için ipuçları netleşti. Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, enflasyon farkı eklenecek. Merkez Bankası'nın son tahmini, memur ve emekliler için yeni maaş tablolarını da ortaya çıkardı.

ENFLASYON FARKI BEKLENTİYİ AŞTI

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2025 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i geçmesi gerekiyordu. TÜİK verilerine göre temmuz-ekim dönemi enflasyonu yüzde 10,25 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte memurların 4 aylık dönemde yüzde 5'lik eşiği aştığı kesinleşti. Böylece ocak ayında yapılacak zammın oranı şimdiden yüzde 16,55 seviyesine ulaştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ORANLAR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığında açıkladı. Bu oranlara göre;

Yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa toplam zam oranı yüzde 18,7,

Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa toplam zam oranı yüzde 20,5 olacak.

Bu tahminlerle birlikte memurların maaşında önemli bir artış bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRAYI GEÇECEK

Zam oranının yüzde 18,7 ila 20,5 arasında gerçekleşmesi halinde, en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 947 - 61 bin 856 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığının da 27-28 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Şube Müdürü (1/4): 91.994 TL - 93.374 TL

Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 63.456 TL - 64.403 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81.438 TL - 82.658 TL

Öğretmen (1/4): 73.580 TL - 74.681 TL

Başkomiser (3/1): 89.420 TL - 90.760 TL

Polis Memuru (8/1): 81.816 TL - 83.041 TL

Uzman Doktor (1/4): 150.703 TL - 152.973 TL

GÖZLER 3 OCAK TARİHİNE ÇEVRİLDİ

Kesin zam oranı, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Tüm memurlar ve emekliler, 3 Ocak'ta açıklanacak oranla birlikte yeni maaşlarını öğrenmiş olacak. Öte yandan, ekonomik göstergelerdeki hareketlilik yılın ilk çeyreğinde kamu maaşları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecek.