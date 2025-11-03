TÜİK’in ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık bazda %2,55, yıllık bazda ise %32,87 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %25,49 olarak belirlendi.

IMEI KAYIT ÜCRETİNE BÜYÜK ZAM

Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda, yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti de artacak. Mevcut durumda 45.614 TL olan kayıt ücreti, 2026 yılı itibarıyla 57.241 TL’ye yükselecek.

IMEI KAYDI YAPILMAZSA TELEFON İLETİŞİME KAPATILIYOR

Türkiye’de cep telefonlarının kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması zorunlu. Kayıt yaptırılmaz ve güncel ücret ödenmezse, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor. Telefon almayı planlayanların bu artışı göz önünde bulundurması önem taşıyor.