Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, enflasyon ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,87 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 37,15’e ulaştı.

GIDA VE KONUT GRUPLARINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK’in raporuna göre, yıllık bazda en fazla artış konut, gıda ve ulaştırma harcamalarında görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 34,87 artarken, konut harcamalarında yüzde 50,96, ulaştırmada ise yüzde 27,33 artış yaşandı. Aylık bazda gıda fiyatları yüzde 3,41, konut harcamaları yüzde 2,66 ve ulaştırma giderleri yüzde 1,07 oranında arttı. Bu üç ana grubun toplam enflasyona katkısının sırasıyla yüzde 0,83, yüzde 0,45 ve yüzde 0,16 olduğu bildirildi.

118 KALEMDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Endekste kapsanan 143 temel harcama kaleminden 118’inde fiyat artışı görüldü. 18 kalemde düşüş yaşanırken, 7 kalemde herhangi bir değişim olmadı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon ekim ayında yüzde 2,43 arttı.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 37,15 OLDU

Açıklanan verilere göre, 12 aylık ortalamalara esas alınan enflasyon oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, kasım ayında uygulanacak kira artışlarında tavan sınır olarak belirlendi. Yıl boyunca açıklanan 12 aylık ortalama enflasyona göre kira artış oranları şöyle gerçekleşti:

Ocak: %56,35

Şubat: %53,83

Mart: %51,26

Nisan: %48,73

Mayıs: %45,80

Haziran: %43,23

Ağustos: %41,13

Eylül: %39,62

Ekim: %38,36

Kasım: %37,15

ENFLASYONDA KISMİ GERİLEME BEKLENTİSİ

Ekonomistler, ekim ayında açıklanan verilerin enflasyondaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, bu eğilimin devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar kira artış oranlarında da kademeli bir gerileme yaşanabilir. Öte yandan, fiyat artışlarının temel gıda ve barınma kalemlerinde sürmesi, hane halkı bütçelerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.