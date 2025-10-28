Anayasa Mahkemesi (AYM), milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammı başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Kamu Hakem Kurulu'nun 2026-2027 dönemi için belirlediği zam oranlarının uygulanmasının durdurulması talebini reddetti.

YOKSULLUK GEREKÇE SAYILMADI

AYM, kararında 'yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmadığı' gerekçesine yer verdi. Böylece, zam oranlarının durdurulmasını gerektiren bir hak ihlali bulunmadığına hükmedildi. Söz konusu başvuru, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılmıştı. Çilesiz, daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açtığı davanın ardından bu kez Kamu Hakem Kurulu'nun belirlediği oranları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Başvuruda, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen memur ve emeklilere toplamda yüzde 18,8 zam verilmesinin yoksullaşmaya neden olacağı savunulmuştu.

ZAM ORANLARI GEÇERLİ OLACAK

AYM'nin ret kararıyla birlikte, 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Karar, maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında hayal kırıklığı yarattı.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Kamu Hakem Kurulu kararına göre;

2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11,

2026'nın ikinci 6 ayında yüzde 7,

2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5,

2027'nin ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılacak.

Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı da maaş ve aylıklara yansıtılacak.

TABAN AYLIĞA 1000 TL İLAVE

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk yarısında 1000 lira ilave edilecek. Ayrıca kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamına 100 puan ekleme yapılacak. Koruma ve güvenlik personeli ise resmi ve dini bayram günlerinde çalıştıkları her gün için 3 kat fazla mesai ücreti alacak. Öte yandan, AYM'nin kararıyla birlikte Kamu Hakem Kurulu'nun belirlediği zam oranlarının yürürlüğe gireceği ve yeni bir düzenleme yapılmayacağı kesinleşti.