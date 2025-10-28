Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, 60 yaşındaki A.K. isimli şahsın Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Yapılan incelemede zanlının, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “hakaret”, “basit c*nsel saldırı” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım etmek” suçlarından toplam 21 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Takip sonucu ikametinde saklandığı belirlenen A.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, mahkemece tutuklanan A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.