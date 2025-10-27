Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmada, imha edilmesi gereken ürünleri zimmetlerine geçirip piyasaya sürdükleri iddia edilen memurlara yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 gümrük memuru gözaltına alındı.

İMHA EDİLECEK ÜRÜNLER PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, gümrükte imha edilmesi gereken kaçak malların yasa dışı yollarla piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında memurların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında şunlar bulundu:

83 şişe içki

851 paket tütün mamulü

185 paket parfüm

95 paket kozmetik ürün

8 elektronik sigara

2.417 elektronik sigara kartuşu

13 atomizer

11 sigara kiti

Suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz



5 MEMUR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. 5 memur ise 'zimmet' ve '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, soruşturmanın gümrükte görevli diğer personellerle bağlantılı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.