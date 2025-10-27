Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmada, imha edilmesi gereken ürünleri zimmetlerine geçirip piyasaya sürdükleri iddia edilen memurlara yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 gümrük memuru gözaltına alındı.
İMHA EDİLECEK ÜRÜNLER PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, gümrükte imha edilmesi gereken kaçak malların yasa dışı yollarla piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında memurların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞKINLIK YARATTI
Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında şunlar bulundu:
-
83 şişe içki
-
851 paket tütün mamulü
-
185 paket parfüm
-
95 paket kozmetik ürün
-
8 elektronik sigara
-
2.417 elektronik sigara kartuşu
-
13 atomizer
-
11 sigara kiti
-
Suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz
-
5 MEMUR TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. 5 memur ise 'zimmet' ve '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, soruşturmanın gümrükte görevli diğer personellerle bağlantılı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.