Kaza, 11 Ekim Cumartesi gecesi Cikcilli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyir hâlindeki M. B.'nin kullandığı ATV'ye, arkasından gelen S. T. idaresindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M. B., ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 15 gün sonra yaşamını kaybetti. M. B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü S. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: RSS