Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Geniş çaplı olarak yürütülen soruşturma, Manavgat Belediyesi'ndeki bazı dönem uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine başlatıldı.

ESKİ BAŞKAN VEKİLİ VE İŞ İNSANLARI GÖZALTINDA

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Sözen döneminde belediye başkan vekilliği yapan B. Ö., otel sahibi A. D. ve belediye ihalelerini alan bazı inşaat firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Öte yandan, operasyonla ilgili ayrıntıların ve gözaltı sayısının resmî makamlarca yapılacak açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.