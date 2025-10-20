Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret gündemi yeniden hareketlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 21 Ekim Salı günü (yarın), Üçlü Danışma Kurulunu bir kez daha toplayacak. Gündemde, hem sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması hem de yaklaşan asgari ücret pazarlığı süreci yer alıyor.

AÇLIK SINIRI YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni ücret belirlenirken göz önünde bulundurulması beklenen en önemli kriterlerden biri, artış gösteren yaşam maliyetleri. Türk-İş'in eylül ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 27 bin 970 liraya, yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 liraya yükseldi. Mevcut asgari ücret ise 22 bin 104 lira seviyesinde.

MORGAN STANLEY YİNE TAHMİNDE BULUNDU

Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki asgari ücret zammını yüzde 30 olarak isabetli şekilde tahmin eden uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılı için de öngörüsünü paylaştı. Bankaya göre asgari ücrette bu kez yüzde 20 ila 25 arasında bir artış bekleniyor.

Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret: 26 bin 524 TL

Yüzde 25 zam senaryosunda asgari ücret: 27 bin 630 TL

Benzer şekilde, JP Morgan da aynı aralıkta bir artış beklediğini açıkladı.

ZAM PAZARLIĞI ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Yarınki toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında başlayacak olan pazarlık sürecinin zeminini oluşturacak. Üçlü Danışma Kurulu'nda sendikal katılım ve sosyal diyalog süreci de ele alınacak. Bu toplantının ardından komisyondaki katılım yapısı ve yeni dönem çalışmaları netleşecek. Öte yandan, uzmanlar da orta vadeli program ve yıl sonu enflasyon beklentilerini dikkate alarak asgari ücretin 26 ila 27 bin lira arasında bir seviyede belirlenmesini muhtemel görüyor. Ancak sendikaların masaya oturmaması, pazarlık sürecinin seyrini belirsiz hale getiriyor.