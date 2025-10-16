Altın fiyatları küresel piyasalarda yükseliş trendini sürdürüyor. Güvenli liman talebindeki artış ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altının ons fiyatını tarihi seviyelere taşıdı. Spot piyasada ons altın 4.242 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK YAKIN

Gram altın, yeni güne 5.662 TL'den başladı. Gün içinde 5.707 TL'ye kadar çıkarak rekor tazeledi. Şu sıralarda 5.696 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da fiziki gram altının satış fiyatı ise 5.930 TL'ye kadar yükseldi. Böylece gram altın, psikolojik 6.000 TL eşiğine yaklaşmış oldu. Ons altın, küresel piyasalarda güne 4.208 dolardan başlayarak 4.242 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, ons altın için şimdiye kadar görülen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Yükselişte, Fed'in yıl içinde iki kez daha faiz indirimi yapacağına dair beklentiler ile ABD-Çin arasındaki jeopolitik tansiyonun etkili olduğu belirtiliyor.

ANZ BANK'TAN 2026 TAHMİNİ

Avustralyalı ANZ Bank, yayımladığı değerli metaller raporunda altın için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Banka, 2025'in sonunda ons altında kısa süreli bir düşüş beklerken, 2026 Haziran ayında ons altının 4.600 dolar seviyesine yükseleceğini öngördü.

Raporda yalnızca altın değil, gümüş fiyatlarıyla ilgili beklentiler de yer aldı. ANZ Bank, 2026 Haziran ayında gümüşün ons başına 57,50 dolar seviyesine ulaşarak güçlü bir yükseliş gerçekleştireceğini tahmin etti. Öte yandan, piyasalar, Fed'in faiz kararlarını ve küresel siyasi gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Altın fiyatlarının seyrini, bu faktörler belirleyici olmaya devam edecek.