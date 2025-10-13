Alanya'da sigara kullanan vatandaşları üzen bir gelişme yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam yapıldığını duyurdu. Zam, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki marketlerde ve tekel bayilerinde de uygulanmaya başladı. Fiyat artışının, artan üretim maliyetleri ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

ZAMLAR ALANYA'DAKİ BAYİLERDE UYGULANMAYA BAŞLADI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar, artışın tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki satış noktalarında da geçerli olduğunu belirtti. Önceki fiyat artışı Ağustos ayında gerçekleşmiş, bazı markalar 100 TL bandını geçmişti. Yeni zammın özellikle genç kullanıcıları ve dar gelirli tiryakileri etkilemesi bekleniyor. Zammın arkasında artan üretim maliyetleri ile birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki yükseliş olduğu ifade edildi. Bayiler, hem vergi yükü hem de tedarik maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların yükseldiğine dikkat çekti.

2026'DA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Başkan Erol Dündar, 2026 yılında yapılması planlanan ÖTV güncellemesiyle sigara fiyatlarının yeniden yükselebileceğini vurguladı. Alanya'daki bayiler, bu güncellemeyle birlikte fiyatların tekrar artacağını öngörüyor.

TÜKETİCİLERİN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Zam haberinin ardından Alanya'daki birçok sigara kullanıcısı fiyat artışına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar zamların art arda gelmesinden şikâyet ederken, bazıları da sigarayı bırakmayı düşündüklerini dile getirdi. Öte yandan, uzmanlar sigara fiyatlarındaki artışın, tütün ürünlerine olan talebi azaltabileceğini ve sağlığa olumlu katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Alanya'da da benzer eğilimlerin görülmesi bekleniyor.