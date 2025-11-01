Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yıllık tüketim sınırını aşağı çekmesi, turizm cenneti Alanya'da elektrik faturalarını etkileyecek. Özellikle klima bağımlısı yaz aylarında, binlerce hane düşük tarifeden çıkıp serbest piyasa fiyatlarıyla tanışacak.

EPDK'NIN YENİ KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırını 5.000 kilovatsaatten 4.000 kilovatsaate çekti. Bu değişiklikle birlikte sınırı aşan aboneler artık devlet destekli tarifeden yararlanamayacak ve elektriği serbest piyasa fiyatları üzerinden kullanmak zorunda kalacak.

ALANYA'DA TÜKETİM YOĞUN

Alanya gibi yaz aylarında yoğun klima kullanımının olduğu bölgelerde yıllık tüketim kolaylıkla 6.000 kilovatsaati bulabiliyor. Bu nedenle birçok hanenin yeni sınıra takılması ve daha yüksek tarifeden elektrik ödemesi öngörülüyor.

VATANDAŞIN BÜTÇESİ ZORLANACAK

Uzmanlar, yeni düzenlemenin Alanyalı abonelerin faturalarında ortalama yüzde 15 ila 25 artışa yol açacağını belirtiyor. Vatandaşlar ise yaz sezonunda artacak elektrik giderleri nedeniyle bütçelerinin zorlanacağından endişe ediyor. Öte yandan, EPDK'nın açıklamasına göre destek kapsamındaki tüketiciler yalnızca belirli koşullarda tarifelerden yararlanmaya devam edecek.