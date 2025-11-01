Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün (mpox) daha tehlikeli olduğu düşünülen yeni alt türü 'klad 1b' varyantının Afrika dışına yayıldığını açıkladı. İtalya, ABD, İspanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 6 ülkede tespit edilen varyant, bulaş zincirinin Afrika bağlantısı olmadan görülmesi nedeniyle dikkat çekti.

YEREL BULAŞ ENDİŞESİ

DSÖ raporuna göre, yeni vakalarda Afrika'ya seyahat geçmişi veya bilinen temas zinciri bulunmuyor. Bu durum, virüsün artık yerel bulaş göstermeye başladığını ve küresel yayılım riskinin arttığını ortaya koydu.

YENİ VARYANT DAHA ÖLÜMCÜL

Uzmanlar, 'klad 1b' varyantının mevcut mpox türlerine kıyasla daha şiddetli semptomlar ve daha yüksek ölüm oranı ile seyrettiğini belirtiyor. Eylül 2025 itibarıyla 42 ülkede 3 bin 135 vaka ve 12 ölüm bildirildi. Vakaların büyük kısmı Afrika'da görülürken, son altı haftada 17 Afrika ülkesinde 3 bine yakın yeni vaka tespit edildi.

ALANYA'DA TEDİRGİNLİK ARTIYOR

DSÖ'nün uyarısının ardından, özellikle yurt dışından yoğun ziyaretçi alan Alanya'da sağlık otoriteleri gelişmeleri yakından izlemeye başladı. Turizm sezonunun devam ettiği bölgede, olası yayılım ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

ERKEN TESPİT VE AŞILAMA ÇAĞRISI

DSÖ, tüm ülkelere erken vaka tespiti, hızlı izolasyon ve aşılama programlarını güçlendirme çağrısında bulundu. Örgüt, gerekli önlemler alınmadığı takdirde mpox vakalarının kısa sürede artabileceği uyarısını yineledi. Öte yandan Türkiye'de şu ana kadar 'klad 1b' varyantına rastlandığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık kuruluşlarının olası vakalara karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.